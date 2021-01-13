Умер актер Денис Карасев

Денис Карасев (Фото: Юрий Самолыго / ТАСС)

В Москве на 58-м году жизни умер советский и российский актер театра и кино Денис Карасев. Об этом РБК сообщила подруга семьи актера.

«Да, это правда. Он умер во сне от сердечной недостаточности», — сказала она. На данный момент информации о месте и дате похорон нет.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники, актер умер в своей квартире в центре столицы. Приехавшие по вызову медработники не смогли спасти его.

Денис Карасев родился 1 августа 1963 года. Окончил ГИТИС, после чего стал актером театра имени Маяковского, позже театра «Ленком». Помимо этого он снимался в фильмах и сериалах: «Дальнобойщики», «Каменская», «Две судьбы», «Сволочи», «Мы из будущего — 2» и других.