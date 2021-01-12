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Игровой видеоблогер Денис Бейсовский умер после заражения COVID-19

Денис Бейсовский
Денис Бейсовский (Фото: beysovskiy / VK)

Российский видеоблогер Денис Бейсовский, рассказывающий об играх, умер из-за последствий COVID-19. Об этом РБК сообщил его отец Юрий Судаков.

«Да, действительно, скончался от последствий коронавирусной инфекции. 24 декабря попал в больницу, 2 января его выписали, скончался дома. Он изначально попал в больницу с поражением легких в 75%. Недолечили, на мой взгляд», — рассказал он.

По его словам, врачи выписали Бейсовского, несмотря на тяжелое состояние. Повторную компьютерную томографию ему не делали, а его состояние продолжало ухудшаться.

Судаков также прокомментировал пост сына в Twitter о том, что не мог достать антибиотики. «Это определенные виды антибиотиков. Потом нашлось все. Когда он был в больнице, проблем с лекарствами не было», — уточнил его отец.

Ранее в Twitter Денис Бейсовский писал, что в декабре он переболел коронавирусом. На фоне заболевания у него развилась пневмония. Он рассказал, что с 14 лет также страдал от хронического бронхита.

Блогер написал 2 января о своей выписке из больницы, однако отметил, что его ожидает курс реабилитации. Спустя два дня он опубликовал видео, где сообщил о низкой сатурации кислорода в крови и показал прибор — кислородный концентратор, который ему доставили для поддержания состояния здоровья.

Денис Бейсовский известен по своему основному каналу на YouTube (157 тыс. подписчиков) про игры.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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