Глава Башкирии поручил кабмину разобраться с повышением цен за тепло

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Глава Башкортостана Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве поручил до конца недели выяснить, в каких случаях жителям республики выдвинули необоснованные платежи за отопление. Об этом сообщает «Башинформ». По его словам, если плата начислена некорректно, деньги надо будет вернуть жителям.

«В тех случаях, где жителям выдвинули необоснованные платежи, — разобраться и эти деньги вернуть. У нас такой опыт уже есть», — сказал глава республики.

Если же жильцы не заплатили предъявленную сумму, платежи надо будет поменять, добавил глава региона. «Дайте мне реальную картину, что происходит. Я и с коллегами «БашРТС» разговаривал. Надо посмотреть, по платежам муниципального предприятия «УИС» что происходит», — сказал Хабиров, назвав возникшую проблему «большой и сложной».

В начале января жители Башкирии получили счета за квартплату. После этого жители региона в социальных сетях начали оставлять жалобы на то, что предъявляемая им сумма выросла на 30–70%, сообщал ранее «Башинформ».

В компании ООО «Башкирские распределительные тепловые сети», ответственной за поставки тепла, заявили, что тарифы остались прежними. Цены за отопление повысились из-за того, что температура воздуха в декабре этого года была ниже, чем в 2019-м, указали представители предприятия. Кроме того, поменялся порядок оплаты — с осени 2019 года граждане вносят квартплату восемь месяцев в году, а не 12, как это было раньше.