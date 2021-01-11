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Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в феврале

В середине февраля россиян ожидает шестидневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля. Об этом сообщил Роструд, передает «РИА Новости».

Рабочими будут дни с 15 по 20 февраля. На субботу переносится рабочий понедельник, 22 февраля.

Таким образом, 21-23 февраля станут выходными, и затем россиян ждет трехдневная рабочая неделя.

Роструд показал календарь выходных в 2021 году
Общество
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Роструд представил календарь выходных и рабочих дней в 2021 году в конце декабря. В соответствии с ним в марте у россиян будет четырехдневная неделя, это связано с празднованием 8 марта, которое выпадает на понедельник.

Следующие сокращенные рабочие недели ждут россиян в начале и середине мая в связи с Днем весны и труда и Днем Победы.
 

Роструд рабочая неделя выходные
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