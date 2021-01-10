Путин и Макрон обсудили предстоящие переговоры по Нагорному Карабаху

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 января
USD ЦБ: 73,88 (0) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Курс евро на 1 января
EUR ЦБ: 90,79 (+0,11) Инвестиции, 07 янв, 00:00
Губернатор Ненецкого автономного округа заразился COVID-19 Общество, 17:45 «Спартак» продлил контракты с двумя чемпионами России Спорт, 17:41 ЦИК Киргизии сообщила о лидерстве Жапарова на выборах президента Политика, 17:38 Сборная России прервала рекордную серию без медалей. Реакция биатлонистов Спорт, 17:21 На какие деньги существуют музеи, библиотеки и культурные проекты РБК и Фонд Потанина, 17:20 В ЦИК Киргизии признали состоявшимся референдум о форме правления Политика, 17:07 Васильев оценил шансы сборной по биатлону на медали в оставшейся гонке Спорт, 17:04 Метеоролог заявил о попавшем в турбулентность разбившемся Boeing Общество, 16:48 Путин и Макрон обсудили предстоящие переговоры по Нагорному Карабаху Политика, 16:44 Чепиков отреагировал на победу биатлонистов словами «даже не верилось» Спорт, 16:34 Фильмы, которые мы недооценили в 2020 году, но это еще можно исправить 16:31 В МЧС назвали возможную причину пожара в доме престарелых под Тюменью Общество, 16:27 Школы и детсады Подмосковья будут работать в очном режиме после каникул Общество, 16:16 Тренер сборной России сообщил о смерти отца биатлониста Логинова Спорт, 15:58
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Путин и Макрон обсудили предстоящие переговоры по Нагорному Карабаху

Село Хин Шен в Нагорном Карабахе
Село Хин Шен в Нагорном Карабахе (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили намеченную на 11 января в Москве трехстороннюю встречу лидеров России, Азербайджана и Армении. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров Макрон выразил поддержку усилиям России по содействию нагорнокарабахскому урегулированию, передали в пресс-службе. Также была акцентирована важность неотложного оказания гуманитарной помощи пострадавшему от боестолкновений населению — в том числе по линии профильных международных организаций.

Алиев обвинил Армению в нарушении перемирия в Нагорном Карабахе
Политика
Ильхам Алиев

Также 10 января Путин провел совещание с участием секретаря Совета безопасности Николаем Патрушевым, министра иностранных дел Сергеем Лавровым, министра обороны Сергеем Шойгу, директора Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым, а также директора Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным, на котором обсуждались вопросы нагорнокарабахского урегулирования.

Ранее Кремль анонсировал трехсторонние переговоры Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Стороны планируют обсудить выполнение принятых в результате подписанного 9 ноября соглашения мер, а также «дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем» — разблокирование торговли и транспорта, помощь жителям, пострадавшим от военных действий. Кроме того, в Кремле отметили, что Путин планирует отдельно побеседовать с Алиевым и Пашиняном.

Нагорный Карабах Владимир Путин Эмманюэль Макрон
Материалы по теме
Минобороны Армении заявило о наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе
Политика
Сотрудники МЧС нашли более 10 тыс. боеприпасов в Нагорном Карабахе
Политика
Путин и Меркель обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Донбассе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter