Путин и Макрон обсудили предстоящие переговоры по Нагорному Карабаху

Село Хин Шен в Нагорном Карабахе (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили намеченную на 11 января в Москве трехстороннюю встречу лидеров России, Азербайджана и Армении. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров Макрон выразил поддержку усилиям России по содействию нагорнокарабахскому урегулированию, передали в пресс-службе. Также была акцентирована важность неотложного оказания гуманитарной помощи пострадавшему от боестолкновений населению — в том числе по линии профильных международных организаций.

Также 10 января Путин провел совещание с участием секретаря Совета безопасности Николаем Патрушевым, министра иностранных дел Сергеем Лавровым, министра обороны Сергеем Шойгу, директора Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым, а также директора Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным, на котором обсуждались вопросы нагорнокарабахского урегулирования.

Ранее Кремль анонсировал трехсторонние переговоры Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Стороны планируют обсудить выполнение принятых в результате подписанного 9 ноября соглашения мер, а также «дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем» — разблокирование торговли и транспорта, помощь жителям, пострадавшим от военных действий. Кроме того, в Кремле отметили, что Путин планирует отдельно побеседовать с Алиевым и Пашиняном.