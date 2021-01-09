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Умер худрук Русского академического драмтеатра Уфы Михаил Рабинович

Художественный руководитель Русского академического драматического театра Уфы Михаил Рабинович умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщила на странице в социальной сети «В Контакте» министр культуры Башкортостана Амина Шафикова.

«Отпускать всегда тяжело... Большая утрата... дорогой Михаил Исакович — наставник, старший товарищ, друг... целая эпоха! Пусть земля Вам будет пухом», — написала министр.

Заслуженный деятель деятель искусств России и Республики Башкортостан Михаил Рабинович родился в Уфе 23 августа 1940 года. В 1967 году окончил Уфимский авиационный институт. В году учебы Рабинович стал одним из создателей студенческого театра эстрадных миниатюр. Позже он возглавил студенческий театр.

В 1976 году Михаил Рабинович окончил режиссерский факультет Театрального училища им. Б. Щукина (ныне — Театральный институт) по классу режиссера Александра Поламишева.

С 1976 по 1983 годы стал режиссером-постановщиком в Дагестанском русском драматическом театре им. М. Горького в Махачкале, где им были поставлены такие спектакли, как «В списках не значился» Б. Васильева, «Нахлебник» И.С. Тургенева, «До третьих петухов» В. Шукшина, «Любовь, джаз и черт» Ю. Грушаса, «Святой и грешный» М. Ворфоломеева, «Кафедра» В. Врублевской и многие другие.

С 1981 года был исполняющим обязанности главного режиссера театра. В 1980 году вступил в Союз театральных деятелей.

С 1984 года работал главным режиссером Русского академического драматического театра в Уфе, а с 1998 года — был его художественным руководителем.

В 2015 году Михаил Рабинович был удостоен государственной награды Башкирии — Ордена Дружбы народов.

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