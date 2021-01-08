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Общество ,  
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В Казани завели дело после убийства трех человек

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Следователи завели уголовное дело после убийства трех человек в Казани. Об этом сообщает управление СК по региону.

Согласно сообщению, ночью 7 января в доме на улице Чуйкова были обнаружены тела 59-летней женщины, ее 62-летнего мужа и их 18-летней дочери с многочисленными ножевыми ранениями. Также сотрудники Росгвардии обнаружили под окнами дома тело 22-летнего друга девушки, с признаками падения с высоты.

В связи с этим было возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более лиц). Согласно предварительной версии следователей, убийство произошло в результате того, что родители девушки были против ее общения с молодым человеком. Следователи предполагают, что он совершил убийство, после чего решил покончить с собой.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, расследование дела продолжается.

Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев уточнил агентству «Татар-информ», что молодой человек выпрыгнул с четвертого этажа, однако остался жив. После этого его экстренно доставили в городскую больницу, где прооперировали.

Казань убийство уголовное дело
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