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В США умерла сыгравшая в «Полицейской академии» актриса Мэрион Рэмси

Мэрион Рэмси (в центре)
Мэрион Рэмси (в центре) (Фото: Kevin Winter / Getty Images)

В США на 74-м году жизни умерла актриса Мэрион Рэмси, сыгравшая в комедии «Полицейская академия». Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на ее менеджеров Roger Paul Inc.

По данным издания, актриса скончалась рано утром 7 января в своем доме в Лос-Анджелесе. Причина ее смерти не называется.

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Мэрион Рэмси родилась 10 мая 1947 года в Филадельфии. Ее карьера в кино и на телевидении началась после того, как она сыграла главную роль в «Джефферсонах», а затем она стала постоянным участником скетч-шоу «Кос».

Всемирной популярности актриса достигла благодаря своей роли офицера Лаверны Хукс в «Полицейской академии».

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