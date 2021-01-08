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Второй министр заявила об отставке после беспорядков в Вашингтоне

Министр образования США Бетси Девос заявила об отставке из-за штурма Капитолия сторонниками президента страны Дональда Трампа, сообщает газета The Wall Street Journal и телеканал CNN.

По данным издания, соответствующее письмо она направила Трампу. «Нет сомнений относительно того, какое влияние ваши заявления оказали на ситуацию, для меня это стало переломным моментом», — говорится в тексте министра. «Все это видят впечатлительные дети, они учатся на нашем примере», — добавила она.

Первый министр заявила об отставке после беспорядков в Вашингтоне
Политика
Элейн Чао

Ранее о своей отставки заявила министр транспорта США Элейн Чао. Она пояснила, что уходит в связи с беспорядками в Капитолии. «Вчера наша страна пережила травму, которой можно было избежать, — сторонники президента штурмовали здание Капитолия после его обращения. Как и, думаю, многих из вас, это обеспокоило меня, и я не могу не думать об этом», — написала в Twitter Чао. Официально министр покинет пост 11 января.

До Чао о своей возможной отставке говорили спецпосланник по Северной Ирландии и бывший глава администрации Трампа Мик Малвэни, старший директор совета нацбезопасности США по Европе и России Брайан Тулли, заместитель советника по национальной безопасности Роберта О’Брайена Мэтью Поттинджер, глава администрации первой леди Мелании Трамп и экс-директор по связям с общественностью Белого дома Стефани Гришэм, заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэтьюз, секретарь Белого дома по протокольным вопросам Рикки Ниcета.

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