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Общество ,  
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Путин поздравил россиян с Рождеством

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством. Послание опубликовано на сайте Кремля.

«Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям», — написал президент.

В послании президента также говорится о внимании Русской православной церкви и «других христианских конфессий» к нравственному здоровью общества и укреплению института семьи.

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Путин пожелал православным и тем, кто отмечает Рождество, «успехов, благополучия, исполнения желаний».

Президент отметил Рождество в Новгородской области в церкви Николы на Липне XIII века. Путин подарил храму икону «Господь Вседержитель».

Владимир Путин Рождество поздравление
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Путин отпразднует Рождество в храме в Новгородской области
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Рождественская служба в Храме Христа Спасителя. Видео
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