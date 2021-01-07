Президент Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством. Послание опубликовано на сайте Кремля.

«Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям», — написал президент.

В послании президента также говорится о внимании Русской православной церкви и «других христианских конфессий» к нравственному здоровью общества и укреплению института семьи.

Путин пожелал православным и тем, кто отмечает Рождество, «успехов, благополучия, исполнения желаний».