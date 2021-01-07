Общество , 07 янв, 09:30
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Путин поздравил россиян с Рождеством
Президент Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством. Послание опубликовано на сайте Кремля.
«Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям», — написал президент.
В послании президента также говорится о внимании Русской православной церкви и «других христианских конфессий» к нравственному здоровью общества и укреплению института семьи.
Путин пожелал православным и тем, кто отмечает Рождество, «успехов, благополучия, исполнения желаний».