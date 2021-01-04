Умер фронтмен метал-группы Children of Bodom Алекси Лайхо

Алекси Лайхо (Фото: Евгений Стукалин / ТАСС)

Фронтмен финской рок-группы Children of Bodom Алекси Лайхо скончался у себя дома в Хельсинки. Об этом сообщается на сайте группы.

Последние годы жизни у него были серьезные проблемы со здоровьем, говорится в сообщении. Ему был 41 год. Конкретная причина смерти не называется.

Группа Children of Bodom была основана в 1993 году. Лайхо покинул группу в 2019 году из-за внутренних разногласий с другими членами группы. Позже он вместе с гитаристом Дэниелом Фрэйбергом основал Bodom After Midnight и записал три песни, которые выйдут посмертно.