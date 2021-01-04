В Москве выявили минимальное с октября количество заболевших COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве выявили 3591 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Это минимальное количество заразившихся с 8 октября. Тогда в столице зарегистрировали 3323 случая заражения, а на следующий день — уже 3,7 тыс.

За сутки в Москве выздоровел 6401 пациент, у которых ранее выявили коронавирус. Скончались 74 человека.

Всего за сутки в России выявили более 23 тыс. случаев заражения коронавирусом. Наибольшее количество новых заболевших выявили в Санкт-Петербурге — 3657 человек.