Роналду стал первым человеком в мире с 250 млн подписчиков в Instagram

Нападающий «Ювентуса» португальский футболист Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, чей аккаунт в Instagram набрал 250 млн подписчиков.

По этому показателю его обходит только официальный аккаунт самой соцсети, на который подписано 382 млн пользователей. Последним постом в аккаунте Роналду стало рекламное видео на тему спортивных тренировок.

На втором месте после Роналду является аккаунт американской певицы Арианы Гранде с 214 млн подписчиков, замыкает тройку лидеров бывший рестлер, актер и продюсер Дуэйн Джонсон (2019 млн подписчиков).

Ранее в декабре самой популярной фотографией в Instagram был признан опубликованный Роналду снимок с Диего Марадоной, который умер 25 ноября. К настоящему времени он набрал более 19,7 млн лайков.