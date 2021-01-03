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Роналду стал первым человеком в мире с 250 млн подписчиков в Instagram

Нападающий «Ювентуса» португальский футболист Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, чей аккаунт в Instagram набрал 250 млн подписчиков.

По этому показателю его обходит только официальный аккаунт самой соцсети, на который подписано 382 млн пользователей. Последним постом в аккаунте Роналду стало рекламное видео на тему спортивных тренировок.

На втором месте после Роналду является аккаунт американской певицы Арианы Гранде с 214 млн подписчиков, замыкает тройку лидеров бывший рестлер, актер и продюсер Дуэйн Джонсон (2019 млн подписчиков).

Instagram обошел «ВКонтакте» по числу активных авторов в России
Технологии и медиа
Фото:Денис Абрамов / РИА Новости

Ранее в декабре самой популярной фотографией в Instagram был признан опубликованный Роналду снимок с Диего Марадоной, который умер 25 ноября. К настоящему времени он набрал более 19,7 млн лайков.

В ноябре Brand Analytics, занимающиеся анализом СМИ и социальных медиа сообщили, что в России Instagram обошел «ВКонтакте» по популярности. Несмотря на большее количество пользователей, социальная сеть все еще уступает «ВКонтакте» по объему публикуемого контента.

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