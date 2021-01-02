Общество , 02 янв, 02:25
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СМИ сообщили о смерти дипломата из ООН в Нью-Йорке
В одной из квартир в центре Нью-Йорка нашли мертвой дипломата, работавшую в ООН, сообщает NY Post со ссылкой на источники в полиции.
По их данным, тело 38-летней женщины обнаружили в канун Нового года, полиция предполагает, что она покончила с собой.
Издание не уточняет ее национальность или государство, в постоянном представительстве она работала, но отмечает, что там не ответили на запрос о комментарии.
В полиции Нью-Йорка заявили «РИА Новости», что женщина жила недалеко от штаб-квартиры ООН. Ведомство не уточнило, была ли она дипломатом при организации. Там добавили, что причины смерти установит судмедэкспертиза.
В пресс-службе ООН не подтвердили информацию о кончине дипломата.