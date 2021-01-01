Телеканал объяснил обрезанное изображение новогоднего обращения Путина

Проблемы с обрезанным видеоизображением во время трансляции новогоднего поздравления президента России Владимира Путина на телеканале «Каскад» связаны с техническим сбоем в оборудовании в эфирной аппаратной. Об этом говорится в заявлении на сайте канала.

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«Медиагруппа «Каскад» приносит искренние извинения телезрителям», — отмечается в сообщении.

В «Каскаде» добавили, что сейчас проводится расследование инцидента и виновные будут наказаны.

В ночь с 31 декабря на 1 января телеканал «Каскад» показал новогоднее обращение Путина, обрезав часть картинки. Была видна только нижняя часть лица президента. Через несколько минут трансляцию прервали. Вместо обращения включили музыку.