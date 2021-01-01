В России за сутки умерли 536 заболевших COVID-19

Всего в начала эпидемии в стране скончались 57 555 человек. За весь период в России выявили свыше 3 млн случаев заражения COVID-19

Фото: Дмитрий Серебряков / AP

В России за последние сутки скончались 536 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Всего в начала эпидемии в стране скончались 57 555 человек. За весь период в России выявили 3 186 336 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 2 580 138 заболевших.

Методика подсчета смертности, которую использует оперативный штаб, отличается от методики Росстата. Статистическое ведомство учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания.

По данным Росстата, за апрель—ноябрь смертность от COVID-19 в России достигла 116 тыс. человек, из них в ноябре было зарегистрировано 35,6 тыс. летальных исходов.