В России за сутки умерли 536 заболевших COVID-19
В России за последние сутки скончались 536 человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Всего в начала эпидемии в стране скончались 57 555 человек. За весь период в России выявили 3 186 336 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 2 580 138 заболевших.
Методика подсчета смертности, которую использует оперативный штаб, отличается от методики Росстата. Статистическое ведомство учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания.
По данным Росстата, за апрель—ноябрь смертность от COVID-19 в России достигла 116 тыс. человек, из них в ноябре было зарегистрировано 35,6 тыс. летальных исходов.