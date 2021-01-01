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Экономика ,  
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Парламент Великобритании одобрил торговое соглашение с Евросоюзом

Палата общин парламента Великобритании одобрила законопроект о торговом соглашении с Европейским союзом после Brexit. Об этом сообщает The Associated Press.

Поддержали документ 521 депутатов, против высказались 73. Также документ одобрила Палата лордов. Теперь его должна подписать королева Великобритании Елизавета II. Предполагается, что новые условия вступят в силу 1 января 2021 года.

Меркель назвала исторической сделку ЕС и Великобритании по Brexit
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Ангела Меркель

Великобритания и ЕС достигли соглашения о партнерстве 24 декабря. Главным достижением сделки стал договор о торговле, который предусматривает отсутствие пошлин и квот между странами. Также согласно документу, между странами продолжает действовать безвизовое перемещения. В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель назвала достигнутую сделку исторической.

Формально Великобритания вышла из ЕС 1 февраля 2020 года. При этом страна сохранила за собой все привилегии и права, чтобы успеть подготовить юридическую базу для новых взаимоотношений. Официальный выход страны из Евросоюза назначен на 1 января 2021 года.

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