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ФСБ вместе с Минюстом США изъяла 330 кг кокаина

Преступная группировка, против которой провели операцию российские и американские силовики, занималась контрабандой кокаина из Южной Америки в Россию и европейские страны

Видео: ФСБ России
Видео: ФСБ России
Video

Сотрудники ФСБ России совместно с представителями министерства юстиции США провели спецоперацию, в ходе которой они изъяли не менее 330 килограмм кокаина. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, поступившем в РБК.

Преступная группировка, как отметили в ведомстве, занималась контрабандой кокаина из Южной Америки в Россию, а также в страны Европы.

В результате первого этапа совместной операции в Петербурге в мае был задержан курьер. У него тогда обнаружили и изъяли 1 кг кокаина.

В ведомстве добавили, что других представителей «наркоОПГ» задержали в июне с поличным, когда они пытались реализовать наркотики в Москве. Тогда у них изъяли 34 кг кокаина. О том, сколько человек были задержаны, — в ФСБ не уточнили.

В ходе заключительного этапа операции на территории Подмосковья в ноябре выявили тайник с 295 кг наркотика. Общая сумма дохода наркопреступников за незаконный сбыт изъятого наркотика могла составить 1 млрд руб, говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что следственное управление ФСБ завело уголовные дела против участников «трансграничной наркогруппировки». Кроме того, ее участники отправлены под арест. Имен задержанных, а также статей, по которым арестованы задержанные, в ФСБ не уточнили.

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