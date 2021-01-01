ФСБ вместе с Минюстом США изъяла 330 кг кокаина
Сотрудники ФСБ России совместно с представителями министерства юстиции США провели спецоперацию, в ходе которой они изъяли не менее 330 килограмм кокаина. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, поступившем в РБК.
Преступная группировка, как отметили в ведомстве, занималась контрабандой кокаина из Южной Америки в Россию, а также в страны Европы.
В результате первого этапа совместной операции в Петербурге в мае был задержан курьер. У него тогда обнаружили и изъяли 1 кг кокаина.
В ведомстве добавили, что других представителей «наркоОПГ» задержали в июне с поличным, когда они пытались реализовать наркотики в Москве. Тогда у них изъяли 34 кг кокаина. О том, сколько человек были задержаны, — в ФСБ не уточнили.