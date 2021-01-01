Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 73,72 (+0,03) Инвестиции, 13:00
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 90,13 (+0,25) Инвестиции, 13:00
Совместное предприятие «Сбера» и «Системы» купило группу «Электрозавод» Бизнес, 23:27 В Москве за сутки умерли 75 человек с коронавирусом Общество, 23:04 Власти Подмосковья сообщили об отсутствии планов ужесточать ограничения Общество, 22:54 Росстат оценил рост зарплат чиновников в 2019 году Экономика, 22:51 В ВОЗ предрекли продолжение мутации коронавируса Общество, 22:25 Что экспортирует Россия кроме нефти и газа РБК и Моспром, 22:22 Есть продукт, но нет продаж: как привлечь инвесторов в стартап РБК и Сбер500, 21:49 Власти Москвы напомнили об ограничениях в новогоднюю ночь Общество, 21:40 Восемь пожилых граждан ФРГ по ошибке получили пятикратную дозу вакцины Общество, 21:36 Nord Stream 2 завершила строительство «Северного потока-2» в Германии Бизнес, 21:21 Нурмагомедов включил Макгрегора в тройку лучших бойцов Спорт, 21:16 Членам Совбеза запретили иметь двойное гражданство и счета за границей Политика, 21:10 Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от COVID-19 Общество, 20:54 Победители и проигравшие. Как менялась цена криптовалют в 2020 году Крипто, 20:52
Бизнес ,  
0 

Совместное предприятие «Сбера» и «Системы» купило группу «Электрозавод»

Совместное предприятие АФК «Система» и «Сбера» — ООО «Мегаполис-Инвест» — купило у группы частных инвесторов 64,37% акций АО «Электрозавод» и 100% ООО «Электрокомбинат», входящих в группу «Электрозавод». Об сообщает пресс-служба «Сбера».

«На их основе будет создан ведущий в России производитель трансформаторов, а на земельных участках группы «Электрозавод» в Москве будет реализован масштабный девелоперский проект», — говорится в сообщении.

Цена сделки составила 24,7 млрд руб.

Как говорится в сообщении, «СберИнвест» и АФК «Система» владеют соответственно 24,14% и 75,86% уставного капитала «Мегаполис-Инвеста». Вице-президент Сбербанка по инвестициям Оскар Рацин отметил, что АФК «Система» — это один из ключевых клиентов и партнеров «Сбера», с которым тот сотрудничает много лет.

АФК «Система» купила фигурировавшую в деле полковника Захарченко группу
Бизнес
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

«Электрозавод» — одна из крупнейших в России компаний, ориентированных на строительство и модернизацию объектов энергетики. В частности, группа участвовала в строительстве энергомоста в Крым и поставляла трансформаторы для объектов Олимпиады в Сочи. Также группе принадлежит земельный участок площадью 19 га рядом со станцией метро «Электрозаводская» в Москве.

Ранее о сделке уже сообщала «Система». Говорилось, что завершить ее планируется до конца 2020 года. «Система» должна была предоставить для сделки до 11 млрд руб., а для оплаты остальной части планировалось привлечь сторонних частных партнеров.

Читайте на РБК Pro
Джеффри Лайкер — РБК Pro: «Хорошие лидеры создают кризисы» Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни Почему новому главе SAP придется переизобретать компанию
Сберинвест АФК «Система»
Материалы по теме
АФК «Система» купила фигурировавшую в деле полковника Захарченко группу
Бизнес
АФК «Система» решила купить «Сибирский лес» у Короля
Бизнес
Сбербанк профинансирует строительство моста через Лену
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter