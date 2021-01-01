Совместное предприятие «Сбера» и «Системы» купило группу «Электрозавод»

Совместное предприятие АФК «Система» и «Сбера» — ООО «Мегаполис-Инвест» — купило у группы частных инвесторов 64,37% акций АО «Электрозавод» и 100% ООО «Электрокомбинат», входящих в группу «Электрозавод». Об сообщает пресс-служба «Сбера».

«На их основе будет создан ведущий в России производитель трансформаторов, а на земельных участках группы «Электрозавод» в Москве будет реализован масштабный девелоперский проект», — говорится в сообщении.

Цена сделки составила 24,7 млрд руб.

Как говорится в сообщении, «СберИнвест» и АФК «Система» владеют соответственно 24,14% и 75,86% уставного капитала «Мегаполис-Инвеста». Вице-президент Сбербанка по инвестициям Оскар Рацин отметил, что АФК «Система» — это один из ключевых клиентов и партнеров «Сбера», с которым тот сотрудничает много лет.