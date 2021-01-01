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Райкин сообщил о смерти своего соратника и друга Бориса Валуева

Умер художник-сценограф Борис Валуев, создавший более 20 спектаклей в театре «Сатирикон». О смерти сценографа сообщил художественный руководитель театра Константин Райкин, его слова приводятся на сайте «Сатирикона».

«Страшная утрата потрясла наш театр, а в нем меня, я думаю, прежде всего. Умер Борис Леонидович Валуев", — говорится в сообщении.

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Райкин отметил, что театр лишился «одного из главных своих созидателей, творцов, удивительного, скромного, образованнейшего, умного и редкостно порядочного человека».

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Народный артист России назвал его «нужнейшим соратником и другом». Райкин выразил соболезнования жене художника Наталье, его родным и близким. «Прощай, родной, любимый, незаменимый Борис Леонидович», — добавил он.

Борис Валуев родился в Москве 23 февраля 1947 года. В 1969 году окончил МВХПУ (бывшее Строгановское). С 1992 года работает как театральный художник. В 1996 году пришел в театра «Сатирикон», где до 1999 года был главным художником.

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Валуев оформлял такие спектакли, как «Ваня и Соня и Маша и Гвоздь», «Лекарь поневоле», «Лондон Шоу», «Однорукий из Спокана», «Плутни Скапена», «Бальзаминов», «Доходное место», «Ромео и Джульетта» и др.

театр «Сатирикон» художник
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