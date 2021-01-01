Райкин сообщил о смерти своего соратника и друга Бориса Валуева

Умер художник-сценограф Борис Валуев, создавший более 20 спектаклей в театре «Сатирикон». О смерти сценографа сообщил художественный руководитель театра Константин Райкин, его слова приводятся на сайте «Сатирикона».

«Страшная утрата потрясла наш театр, а в нем меня, я думаю, прежде всего. Умер Борис Леонидович Валуев", — говорится в сообщении.

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Райкин отметил, что театр лишился «одного из главных своих созидателей, творцов, удивительного, скромного, образованнейшего, умного и редкостно порядочного человека».