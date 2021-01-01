В НИИ Роспотребнадзора спрогнозировали угасание пандемии COVID

Фото: Nacho Doce / Reuters

Заведующий отделом эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский ожидает, что пандемия коронавируса прекратится в следующем году. Об этом он сказал радиостанции «Говорит Москва».

«В будущем году нас ждет угасание пандемии коронавируса, все вздохнут с облегчением», — считает он. При этом, отметил ученый, никуда не уйдут «туберкулез, ВИЧ-инфекция, малярия», которые медленно распространяются, но с которыми сложнее бороться из-за отсутствия вакцин.

В целом Покровский ожидает, что оптимизма станет больше, экономическое положение начнет улучшаться. «Конечно, мы будем больше насторожены относительно возможных будущих эпидемий», — добавил академик.

В начале декабря директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли прогнозировал гуманитарную катастрофу в 2021 году. Мир уже столкнулся с сильнейшим за 75 лет кризисом, вызванным пандемией COVID-19, заявлял он. Из-за нее число людей, оказавшихся на грани голодной смерти, достигло почти 270 млн человек. «Идет экономический спад, а потребности увеличились вдвое. В следующем году мы не сможем дать достаточное финансирование всему. Поэтому мы должны сосредоточиться на борьбе с дестабилизацией, голодом и миграцией», — говорил Бизли. Ранее он уже не исключал «голод библейских масштабов» из-за пандемии.