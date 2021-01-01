Глава Минздрава Франции назвал лучший способ встретить Новый год

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Министр здравоохранения Франции Оливье Веран считает, что из-за пандемии коронавируса лучше отказаться от празднования Нового года. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Le Journal du Dimanche.

«Лучший способ встретить начало Нового года — не встречать его!» — сказал Веран. По мнению министра, послабление ограничений ради праздника может привести к новому росту заболевших, а затем — к повторному локдану на несколько недель. Также Веран выразил надежду на то, что в 2021 году жители страны смогут устроить «большую вечеринку» после победы над коронавирусом.

Кроме того, глава Минздрава добавил, что власти не исключают возможности ужесточения ограничений по COVID-19 до Нового года.

Во Франции с 15 декабря власти ввели комендантский час. Он действует с 20:00 до 6:00. Также в стране по-прежнему закрыты развлекательные заведения и общепит, как минимум до 7 января.