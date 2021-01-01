Еще 5 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились 5063 человека. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Всего число людей, вылечившихся от COVID-19 в Москве, увеличилось до 604 604 человек.

По данным оперативного штаба, с начала эпидемии в столице выявили 779 584 случая заражения коронавирусом. Скончались 10 840 заболевших.

В Москве из-за пандемии действуют ограничительные меры. В частности, компании должны перевести треть своих сотрудников на удаленку, работа заведений общепита в ночное время запрещена, также введены ограничения на посещаемость театров и кинотеатров.