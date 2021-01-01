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Путин заявил о бескорыстии России в вопросах гуманитарной помощи

Россия всегда бескорыстно и независимо от каких-либо политических выгод окажет необходимую гуманитарную помощь. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении с Днем спасателя.

«Во всем мире знают, что Россия поможет, направит своих спасателей, специалистов туда, где особенно тяжело, доставит самое необходимое — продукты, лекарства, одежду, окажет экстренную и медицинскую, и психологическую помощь людям, оказавшимся в отчаянном положении», — отметил президент.

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Фото:Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава государств добавил, что за последние 30 лет силами МЧС было проведено свыше 500 гуманитарных операций по всему миру. Он также подчеркнул, что сейчас «сложнейшей благородной задачей» для российский спасателей является организация гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха.

Согласно данным на сайте МЧС России, первая международная операция была проведена российскими спасательными силами в 1992 года в Турции. Тогда за 9 суток работ были спасены 12 человек. При этом на тот момент в направленной группе сотрудников не было профессиональных спасателей. С тех пор российские силы МЧС побывали в Грузии, Руанде, Сербии, Афганистане, Китае, Киргизии, Казахстане, Ливане и в других странах.

Владимир Путин спасатели поздравление
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