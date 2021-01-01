Вдова Табакова опровергла сообщения о своей госпитализации

Марина Зудина (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

Вдова актера Олега Табакова, народная артистка России Марина Зудина не госпитализирована и чувствует себя нормально. Об этом она сообщила «РИА Новости».

«Нет, со мной все в порядке», — сказала она, отвечая на вопрос о госпитализации.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что Зудину экстренно доставили в больницу из-за вертебро-базилярной недостаточности (нарушение функционирования головного мозга вследствие ослабления кровотока). По данным канала, сначала помощь актрисе попытались оказать медики скорой помощи, однако затем ей все же пришлось лечь в больницу.

Зудина — российская актриса театра и кино. В 1986 году она окончила ГИТИС, после чего была принята в труппу Театра Олега Табакова. В 1995 году они с Табаковым поженились. В 2006 ей присудили звание народной артистки России.