Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 73,69 (-1,15) Инвестиции, 25 дек, 13:25
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 89,87 (-1,47) Инвестиции, 25 дек, 13:25
УЕФА признал «Спартак» лучшим российским клубом в истории Лиги чемпионов Спорт, 14:10 Год быка: каким будет для инвестора 2021 год РБК и СберПервый, 14:05 В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина от COVID-19 Общество, 14:03 В какие рестораны пойти на этих выходных в Москве Стиль, 14:00 Вдова Табакова опровергла сообщения о своей госпитализации Общество, 13:51 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 декабря Общество, 13:31 Самарские власти ответили протестовавшим против принудительной вакцинации Общество, 13:20 Подарок на века: как выбрать по знаку зодиака РБК «Стиль» и Алроса, 13:16 В РФПИ оценили эффективность вакцины «Спутник V» для пожилых Общество, 13:11 Тренер допустил снятие фигуристки Туктамышевой с чемпионата России Спорт, 13:03 Умерла мать Гарри Каспарова Спорт, 13:01 Фигуристка Щербакова упала при выполнении четверных на тренировке Спорт, 12:49 Создал «теорию хаоса» и стал легендой рынка: история Билла Вильямса Инвестиции, 12:48 Интересные новогодние предложения в новостройках Москвы Партнерский материал, 12:28
Общество ,  
0 

Вдова Табакова опровергла сообщения о своей госпитализации

Марина Зудина
Марина Зудина (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

Вдова актера Олега Табакова, народная артистка России Марина Зудина не госпитализирована и чувствует себя нормально. Об этом она сообщила «РИА Новости».

«Нет, со мной все в порядке», — сказала она, отвечая на вопрос о госпитализации.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что Зудину экстренно доставили в больницу из-за вертебро-базилярной недостаточности (нарушение функционирования головного мозга вследствие ослабления кровотока). По данным канала, сначала помощь актрисе попытались оказать медики скорой помощи, однако затем ей все же пришлось лечь в больницу.

«Я всегда думал о зрителях»: памяти Олега Табакова
Фотогалерея 
<p>Олег Табаков родился в 1935 году в Саратове в семье врачей. Во время учебы в школе начал заниматься в театральном кружке &laquo;Молодая гвардия&raquo; в Саратовском дворце пионеров и школьников.</p> <p>Во время войны отец Олега Табакова ушел на фронт, а мать заболела тифом и попала в госпиталь. &laquo;В 1943 году мне восемь лет. Мама заболела тифом и никак не могла встать, &mdash; <a href="https://www.gq.ru/lifestyle/oleg-i-pavel-tabakovy-syn-beret-intervyu-u-otca">вспоминал</a> Табаков. &mdash; А потом дядя Толя, который был на войне в это время, устроил маму в госпиталь под Сталинградом, на озере Эльтон. Я (там) пел: &laquo;Ночь прошла в боевом лазарете, где дежурили доктор с сес&shy;трой, в полумраке осеннем рассвета умирает герой молодой&raquo;. Раненые не могли встать, только плакали. Не потому, что я хорошо пел, а потому, что таких&nbsp;же мальчишек оставили у себя дома. Как-то много лет спустя после того, как отец вернулся с фронта, куда ушел добровольцем, хотя и был любимый ученик академика Миротворцева, я вдруг обнаглел и спросил: &laquo;Ты зачем пошел воевать? Как все &mdash; за Родину, за Сталина?&raquo; Он ответил: &laquo;У меня была мать-старуха, жена-красавица и ты &mdash; выпердыш. За вас и воевал&raquo;. Вот такой вот мужской разговор&raquo;.</p>

Зудина — российская актриса театра и кино. В 1986 году она окончила ГИТИС, после чего была принята в труппу Театра Олега Табакова. В 1995 году они с Табаковым поженились. В 2006 ей присудили звание народной артистки России. 

Олег Табаков умер в 2018 году. Причиной смерти худрука МХТ им. Чехова стал сердечный приступ.

артистка госпитализация
Материалы по теме
СМИ сообщили о госпитализации Пахмутовой и Добронравова с коронавирусом
Общество
Экс-губернатора Ишаева госпитализировали в Москве с сердечным приступом
Общество
Жена актера Сергея Шакурова опровергла его госпитализацию с COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter