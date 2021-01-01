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Общество ,  
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Три миротворца ООН погибли при нападении повстанцев в ЦАР

В Центрально-Африканской Республике (ЦАР) во время столкновения с повстанцами погибли три миротворца ООН, еще двое пострадали. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

Вооруженные повстанцы напали на военные силы ЦАР и миссию ООН в городе Декоа, провинция Кемо, и городе Бакума, провинция Мбому. «В Декоа три миротворца из Бурунди были убиты и еще два получили ранения», — уточнил Дюжаррик.

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В ЦАР приближаются президентские выборы, они пройдут 27 декабря. В преддверии голосования в одной из беднейших стран Африки обострились внутренние противоречия. Конституционный суд ЦАР отказался допустить к выборам экс-президента страны Франсуа Бозизе, обвинив его в попытке государственного переворота. Политик пользуется широкой поддержкой в ЦАР, в том числе в армии.

После этого оппозиция, которая контролирует большую часть территории страны, отказалась продолжать соблюдать мирный договор с правительством. На фоне эскалации ситуации ООН усилила активность миротворческой миссии в ЦАР, дополнительные силы направила в страну Россия.

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