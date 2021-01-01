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ЦБ отозвал лицензию у страховщика более чем 200 туристических компаний

Фото: riksinsurance / Facebook
Фото: riksinsurance / Facebook

Банк России отозвал лицензию у компании «Розничное и корпоративное страхование» (РИКС), сообщается на сайте регулятора.

Компании запрещено осуществлять добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни, и имущественное страхование. Поводом стало «нарушение требований порядка инвестирования собственных средств (капитала) страховщика, с учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей», пояснили в Центробанке.

В приказе регулятора говорится, что с 25 декабря назначена временная администрация РИКС на шесть месяцев.

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Фото:Алексей Зотов / ТАСС

Согласно Единому федеральному реестру туроператоров, РИКС на 25 декабря обслуживала 217 туристических компаний.

По данным Банка России за 2019 год, по объему премий компания находилась на 122-м месте среди других российских страховщиков.

На сайте компании сообщалось, что РИКС намерена застраховать 450 депутатов Госдумы от несчастных случаев и болезней. Страховая сумма на каждого должна составить 1 092 876 руб. Услуга будет оказана по итогам электронного аукциона.

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РИКС работает на страховом рынке более 20 лет и оказывает услуги страхования по двум десяткам видов деятельности.

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