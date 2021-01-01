ЦБ отозвал лицензию у страховщика более чем 200 туристических компаний
Банк России отозвал лицензию у компании «Розничное и корпоративное страхование» (РИКС), сообщается на сайте регулятора.
Компании запрещено осуществлять добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни, и имущественное страхование. Поводом стало «нарушение требований порядка инвестирования собственных средств (капитала) страховщика, с учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей», пояснили в Центробанке.
В приказе регулятора говорится, что с 25 декабря назначена временная администрация РИКС на шесть месяцев.
Согласно Единому федеральному реестру туроператоров, РИКС на 25 декабря обслуживала 217 туристических компаний.