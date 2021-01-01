ЦБ отозвал лицензию у страховщика более чем 200 туристических компаний

По данным Банка России за 2019 год, по объему премий компания находилась на 122-м месте среди других российских страховщиков.

На сайте компании сообщалось, что РИКС намерена застраховать 450 депутатов Госдумы от несчастных случаев и болезней. Страховая сумма на каждого должна составить 1 092 876 руб. Услуга будет оказана по итогам электронного аукциона.

РИКС работает на страховом рынке более 20 лет и оказывает услуги страхования по двум десяткам видов деятельности.