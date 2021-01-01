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Умер болевший COVID-19 глава Заксобрания Кировской области

Владимир Бакин
Владимир Бакин (Фото: Законодательное Собрание Кировской области)

Умер председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Бакин, сообщается на сайте законодательного органа.

Бакина не стало 25 декабря. ТАСС со ссылкой на зампредседателя Заксобрания Романа Титова уточняет, что причиной смерти стали последствия заражения коронавирусом. «Это последствия коронавируса, который он переносил в тяжелой форме в силу возраста и состояния здоровья», — рассказал Титов.

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В Заксобрании выразили соболезнования родным и близким покойного. Там отметили, что «жизненным приоритетом» Бакина было благополучие жителей региона. «Он всегда добивался, чтобы инициативы принимались в интересах кировчан, выступал с обстоятельными и взвешенными мнениями по рассматриваемым вопросам, направлял весь свой профессиональный и жизненный опыт на благо земляков, пользовался их заслуженным уважением и искренним доверием», — рассказали в Заксобрании. Гражданская панихида пройдет в понедельник, 28 декабря, в областном драматическом театре.

Владимир Бакин родился 3 августа 1946 года в селе Монастырское. В Заксобрание впервые был избран в 2007 году, был депутатом в четвертом, пятом и шестом созывах. В 2011 году возглавил профильный комитет по бюджету. В 2019 году стал главой Заксобрания.

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