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Пандемия коронавируса ,  
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Беглов запретил работу детских лагерей в Петербурге на зимних каникулах

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому организация детского отдыха в стационарных учреждениях в период зимних каникул считается нецелесообразной. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

«Постановлением устанавливается запрет на предоставление услуг по отдыху в стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Санкт‑Петербурга, по 31 января 2021 года», — говорится в сообщении. Решение принято в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

При этом в администрация города рассказали о возможности отдыха в 25 детских оздоровительных лагерях Ленинградской области. В них смогут провести каникулы порядка 6000 детей.

Ранее запрет на работу детских школьных лагерей в Петербурге действовало до 31 декабря.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

С 30 декабря по 3 января общепиту Петербурга запретили принимать посетителей внутри заведений из-за распространения коронавируса COVID-19. Им лишь разрешается осуществлять доставку еды или продавать пищу навынос. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января они могут принимать гостей только до 19:00. Позднее власти Санкт-Петербурга разрешили городским ресторанам с 25 декабря до 10 января организовать так называемые «зимние кафе» на улице. Кроме того, в городе действует перчаточно-масочный режим, в театрах, концертных залах и кинотеатрах число зрителей ограничили 25% от количества мест в залах.

В пятницу, 25 декабря, в Санкт-Петербурге зарегистрировали 3751 случаев заражения. В городе за весь период обнаружили 219,6 тыс. инфицированных.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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Санкт-Петербург Александр Беглов коронавирус COVID-19
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