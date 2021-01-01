Беглов запретил работу детских лагерей в Петербурге на зимних каникулах

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому организация детского отдыха в стационарных учреждениях в период зимних каникул считается нецелесообразной. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

«Постановлением устанавливается запрет на предоставление услуг по отдыху в стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Санкт‑Петербурга, по 31 января 2021 года», — говорится в сообщении. Решение принято в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

При этом в администрация города рассказали о возможности отдыха в 25 детских оздоровительных лагерях Ленинградской области. В них смогут провести каникулы порядка 6000 детей.

Ранее запрет на работу детских школьных лагерей в Петербурге действовало до 31 декабря.