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Психиатры назвали способы справиться с новогодней депрессией

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Принятие себя и лояльность к своим слабостям могут помочь столкнувшимся с трудностями 2020-го года с пользой провести время на праздниках и отдохнуть. Причиной так называемой новогодней депрессии чаще всего являются не праздники сами по себе, а уже имеющиеся у человека депрессивные состояния, которые могут обостриться в связи со сменой привычного поведения в рабочее время. Об этом РБК сообщил психотерапевт и психиатр Евгений Новицкий.

«Работа и привычные дела помогают нам держаться в тонусе и отвлекаться от своих внутренних переживаний. «Праздничное пространство» вскрывает и выводит на поверхность наше истинное состояние. Надо просто отнестись к себе максимально лояльно и не вымучивать из себя чувство праздника. Просто расслабиться и потакать своим маленьким желаниям, любым. Хочется свернуться калачиком и поныть под одеялом — пожалуйста. Не есть здоровую пищу и не убирать дома — пожалуйста», — порекомендовал Новицкий.

По его мнению, такой настрой поможет расслабиться и «перезагрузиться» в том числе тем, кто столкнулся с выгоранием во время продолжительной работы на самоизоляции.

«Для тех кто засиделся в изоляции и накопил много подавленных эмоций, можно устроить эмоциональный детокс. Выплеснуть злость, позволить себе легкое хулиганство, покидайте яйцами в «фигуру врага», — советует Новицкий.

В случае, если вы не можете встретиться с друзьями и родственниками, психиатр рекомендует постараться сделать онлайн-общение более искренним и живым — обсудить давно волнующие вас и близких вопросы, поделиться секретами, которыми давно хотели поделиться, проявить максимум эмпатии.

Тем, для кого 2020 год ознаменовался серьезными потерями,  психиатр советует прорефлексировать свой ущерб и постараться принять его.

«Самый серьезный, но и чуть ли не самый важный вариант — прощание.
Даже если вы потеряли не человека, а что-то очень значимое материальное. Пройдитесь мысленно по стадиям горевания: позвольте себе сначала позлиться на утрату, потосковать о ней, и приступайте к приятному этапу: попробуйте понять, что в утраченном наиболее сильно привлекало вас, какие ощущения давало. И дальше ищите, как эти качества могли бы проявляться в вас самих. Это обязательно найдется. Потому что в нас есть все», — заключил Новицкий.

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«Если человек чувствует себя некомфортно, неважно, что это — депрессия, астения, тревога, то первоочередная задача — определить, болезнь ли это уже или просто такая реакция на неудачный в целом для многих год. Нужно пройти тесты, например, по шкале Гамильтона для оценки тревоги и депрессии», — считает руководитель проекта mednauka.net, врач психиатр-нарколог Михаил Тетюшкин.

Если состояния сохраняются долгое время, это это повод обратиться к специалисту. Самолечение и соблюдение норм здорового образа жизни в такой ситуации помогут незначительно или немногим, считает Тетюшкин.

По его мнению, после праздников депрессия может проявить себя, когда уже заранее выгоревший и склонный к депрессивной симптоматике человек, ожидавший, что сможет отдохнуть и восстановиться, понимает, что по их окончании никакого восстановления не последовало.

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