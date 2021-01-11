Психиатры назвали способы справиться с новогодней депрессией

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Принятие себя и лояльность к своим слабостям могут помочь столкнувшимся с трудностями 2020-го года с пользой провести время на праздниках и отдохнуть. Причиной так называемой новогодней депрессии чаще всего являются не праздники сами по себе, а уже имеющиеся у человека депрессивные состояния, которые могут обостриться в связи со сменой привычного поведения в рабочее время. Об этом РБК сообщил психотерапевт и психиатр Евгений Новицкий.

«Работа и привычные дела помогают нам держаться в тонусе и отвлекаться от своих внутренних переживаний. «Праздничное пространство» вскрывает и выводит на поверхность наше истинное состояние. Надо просто отнестись к себе максимально лояльно и не вымучивать из себя чувство праздника. Просто расслабиться и потакать своим маленьким желаниям, любым. Хочется свернуться калачиком и поныть под одеялом — пожалуйста. Не есть здоровую пищу и не убирать дома — пожалуйста», — порекомендовал Новицкий.

По его мнению, такой настрой поможет расслабиться и «перезагрузиться» в том числе тем, кто столкнулся с выгоранием во время продолжительной работы на самоизоляции.

«Для тех кто засиделся в изоляции и накопил много подавленных эмоций, можно устроить эмоциональный детокс. Выплеснуть злость, позволить себе легкое хулиганство, покидайте яйцами в «фигуру врага», — советует Новицкий.

В случае, если вы не можете встретиться с друзьями и родственниками, психиатр рекомендует постараться сделать онлайн-общение более искренним и живым — обсудить давно волнующие вас и близких вопросы, поделиться секретами, которыми давно хотели поделиться, проявить максимум эмпатии.