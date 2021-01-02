Эксперты пояснили новые правила к хранению вещей в подвалах многоэтажек
Запрет на хранение вещей в цокольных помещениях многоэтажных домов, прописанный во вступившем в силу с 1 января 2021 года постановлении правительства о мерах противопожарной безопасности, не означает, что владельцы кладовых помещений в подвалах не смогут хранить там свои вещи, сказал РБК ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов.
В постановлении правительства есть пункт, который запрещает использовать «чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов».
По словам Кузнецова, важно понимать размер и характеристики так называемой горючей нагрузки размещенных в подвальных кладовых предметов. «Что касается цокольных этажей и подвалов, по моему мнению, запрещается хранить существенную горючую нагрузку. Например, летнюю резину зимой и зимнюю летом, канистры с бензином, макулатуру, поскольку это является источником повышенной опасности и возникновения пожара. Банки с огурцами не горят, поэтому не вижу проблем их хранить там, где их хранили до сих пор», — сказал Кузнецов.
Мера о запрете на хранение на чердаках зданий, по его словам, действовала и раньше. «Всегда было прописано, что на чердачных посещениях запрещается располагать что-либо. Через них могут проходить только транзитные коммуникации, эта норма не новая, много лет уже действует», — добавил Кузнецов.