Эксперты пояснили новые правила к хранению вещей в подвалах многоэтажек

По словам эксперта в сфере пожарной безопасности Александра Глущенко, устраивать складские помещения в подземной части зданий было запрещено и раньше, а организованные кладовые в многоэтажках должны быть соответствующим образом оформлены. «Есть ряд правил по устройству электроустановок, к проводке, дверям и оснащению первичными средствами пожаротушения. Также эти помещения должны быть категорированы, соответствующая табличка должна быть на двери. Что по поводу так называемых кладовок в подвальных помещениях зданий, то, скорее всего, [требования нового постановления] приведут к ужесточению требований к ним. То есть хранить вещи там никто не запретит, а, скорее всего, будет отсылка к соответствующим категориям пожарной безопасности и необходимости оформления помещений в соответствии с ними», — предположил эксперт.

Постановление правительства также определило правила разведения открытого огня на садовых участках. Теперь костер разводить на даче можно только не менее чем в 5 м от зданий, сооружений и иных построек, а, для того чтобы сжечь сухую траву или листья, нужно учитывать требования к организации места для разведения огня — яма до 1 м в диаметре и глубиной не менее 30 см или неповрежденная металлическая емкость (бочка, бак) объемом не более 1 куб. м, которую можно целиком накрыть крышкой. Дырявые или прогоревшие баки использовать для этих целей нельзя.

Ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов пояснил РБК, что это связано с понятием горючей нагрузки, которая невысока при разведении огня для приготовления шашлыка и значительно возрастает при сжигании мусора. «Из-за большого костра, особенно оставленного без присмотра, может начаться пожар на соседнем участке», — отметил он.

Если соседи жгут мусор с нарушениями правил и огонь потенциально может привести к пожару, лучше всего сообщать об этом по телефону 112, считает эксперт Александр Глущенко. «Там реагируют 100%», — сказал он.

Эксперт Кузнецов обратил внимание на то, что такое нарушение не требует от экстренных служб немедленного реагирования. Тем не менее, по его словам, российский суд может принять видео такого нарушения в качестве доказательства вины в пожаре.

«Определение [вины нарушителя по видео. — РБК] происходит, к несчастью, только после ликвидации пожара, когда на месте начинает работать испытательно-пожарная лаборатория. Они могут определить, была ли превышена пожарная нагрузка, но они работают только постфактум», — отмечает эксперт.