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Общество ,  
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ПФР назвал условия для получения выплат на детей до Нового года

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Родители, которые хотят получить выплаты на детей до восьми лет до Нового года, должны оформить соответствующее заявление не позднее 28 декабря. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда России.

Большинству семей деньги уже перечислили на основе уже имеющихся после прошлых выплат данных. Однако тем семьям, где дети появились начиная с июля или которые не получали предыдущие выплаты на детей, выплаты оформляются по заявлению.

Заявления на 5 тыс. руб. принимаются через личный кабинет на портале госуслуг или по предварительной записи в клиентских службах ПФР до 31 марта.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

О выплатах семьям с детьми объявил президент России Владимир Путин на своей пресс-конференции. Выплату получат дети, которым на 31 марта не исполнится восемь лет, 5 тыс. руб. выплатят за каждого такого ребенка. Как сообщили в ПФР, выплату уже получили 13,5 млн детей.

выплаты Пенсионный фонд РФ
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