ВЭБ вложит 85 млрд руб. в проект по строительству школ

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Госкорпорация ВЭБ.РФ планирует вложить 85 млрд руб. в совместный проект с Министерством просвещения по строительству школ. Об этом заявил на брифинге зампред ВЭБа Николай Цехомский, передает корреспондент РБК.

Начать строительство школ планируется в 2021 году, первые учебные заведения откроются в 2022 году.

Ранее заместитель председателя корпорации Олег Говорун рассказывал в интервью ТАСС, что в течение ближайших трех лет планируется создать 640 тыс. учебных мест.

Софинансировать программу будут из средств федерального и региональных бюджетов, также планируется привлечь средства из внебюджетных источников. Партнерами в проекте станут «Сбербанк» и «Газпромбанк», а основным концессионером — ГК «Просвещение», отмечал Говорун. По его словам, наблюдается большая заинтересованность глав регионов в проекте.