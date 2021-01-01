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Глава Грузии назначил Георгия Гахарию на должность премьер-министра

Георгий Гахария вновь возглавил правительство Грузии. Соответствующее распоряжение президента страны Саломе Зурабишвили опубликовано на официальном сайте администрации.

«В соответствии с пунктом 5 статьи 56 Конституции Грузии назначить Георгия Гахарию премьер-министром Грузии», — говорится в указе.

Гахария является членом правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Пост главы правительства он занимает с сентябри 2019 года. По данным издания «Sputnik Грузия», повторно на должность премьер-министра его выдвинула правящая партия 14 декабря.

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Ранее, 24 декабря, грузинский парламент единогласно выразил доверие новому составу правительства, возглавляемого Гахарией. Практически все министры сохранили свои посты, за исключением главы Министерства юстиции Теи Цулукиани. Теперь она возглавляет парламентский комитет по науке, образованию и культуре. Ее место в правительстве занял Гоча Лорткипанидзе. На назначение одобренных министров у Гахарии есть два дня.

В ноябре в Грузии в два тура прошли парламентские выборы, победу на которых одержала правящая партия. Она набрала 48,22% голосов и получила 90 из 150 мандатов.

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