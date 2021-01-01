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В США умер основатель группы Mountain Лесли Уэст

Лесли Уэст
Лесли Уэст (Фото: Rahav Segev / Global Look Press)

В американской Флориде умер 75-летний рок-музыкант Лесли Уэст. Об этом пишет журнал Rolling Stone со ссылкой на брата исполнителя.

По его словам, музыкант был дома, когда у него остановилось сердце. Уэста увезли в больницу, где рокер уже не пришел в сознание.

Уэст родился в 1945 году. В 1969 году вместе с Феликсом Паппаларди он основал группу Mountain, которая играла тяжелый блюз-рок. Одним из хитов группы стала песня Mississippi Queen. Впоследствии на нее записывали различные каверы, в том числе свою версию выпустил британский рок-исполнитель Оззи Осборн. Уэст также играл в группе West, Bruce and Laing, записывал сольные альбомы.

В середине восьмидесятых музыканту диагностировали диабет. Из-за осложнений, вызванных болезнью, ему ампутировали часть правой ноги.

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