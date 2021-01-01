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Губернатор Тверской области объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря в регионе станет выходным днем вместо 26 декабря. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«Выходной день объявлен для служащих исполнительных органов государственной власти. При этом рабочий день перенесен на 26 декабря», — говорится в сообщении.

Помимо прочего, сотрудникам других предприятий и организаций, а также работодателям было рекомендовано также объявить 31 декабря выходным днем.

Как Путин ответил на идею сделать 31 декабря выходным. Видео
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Накануне президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поддержал инициативу лидера фракции «Единая Россия» Сергея Неверова сделать 31 декабря 2020 года нерабочим днем. Глава государства рекомендовал регионам принять такие решения на своих уровнях.

В каких регионах 31 декабря будет выходным днем. Карта
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Ранее о намерении объявить 31 декабря выходным днем объявили главы более 20 регионов России. В их числе — Мурманская, Вологодская, Пензенская, Саратовская области, Карелия, Республика Тыва, Архангельская область, Камчатский край, Сахалинская область, а также Хабаровский край.

Тверская область Новый Год выходной день губернатор Игорь Руденя
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