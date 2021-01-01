Нидерланды потребуют сдавать тест на COVID-19 для въезда в страну
Пассажиров, прилетающих в Нидерланды, обяжут предоставлять отрицательный результат теста на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает издание NL Times со ссылкой на заявление правительства страны.
Согласно заявлению властей, тест должен быть проведен не ранее чем за три дня до вылета в Нидерланды.
Отмечается, что власти рассматривают расширение данной меры для пассажиров поездов, автобусов и водного транспорта.
Кроме того, пассажиры, прибывающие в Нидерланды, должны будут пройти десятидневный карантин, даже если перед отъездом у них был отрицательный результат теста на COVID-19.
Поставщики паромных и железнодорожных перевозок в Соединенном Королевстве уже начали выполнять эту обязанность по указанию правительств Нидерландов, Бельгии и Франции, отмечает издание.
Согласно последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом с начала пандемии в Нидерландах достигло 731 857 человек. Умерли 10 824 человек.
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