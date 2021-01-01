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Нидерланды потребуют сдавать тест на COVID-19 для въезда в страну

Пассажиров, прилетающих в Нидерланды, обяжут предоставлять отрицательный результат теста на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает издание NL Times со ссылкой на заявление правительства страны.

Согласно заявлению властей, тест должен быть проведен не ранее чем за три дня до вылета в Нидерланды.

Отмечается, что власти рассматривают расширение данной меры для пассажиров поездов, автобусов и водного транспорта.

Кроме того, пассажиры, прибывающие в Нидерланды, должны будут пройти десятидневный карантин, даже если перед отъездом у них был отрицательный результат теста на COVID-19.

Поставщики паромных и железнодорожных перевозок в Соединенном Королевстве уже начали выполнять эту обязанность по указанию правительств Нидерландов, Бельгии и Франции, отмечает издание. 

Нидерланды смягчат часть карантинных ограничений из-за коронавируса
Общество
Фото:Eva Plevier / Reuters

Согласно последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом с начала пандемии в Нидерландах достигло 731 857 человек. Умерли 10 824 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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