Умерла исполнительница песни Casatschok Рика Зарай

Рика Зараи (Фото: Keystone / Hulton Archive / Getty Images)

Умерла израильская и французская певица Рика Зарай, сообщает посольство Израиля во Франции в Twitter.

«Глубоко огорчены уходом Рики Зарай, которая завоевала сердца французов своим прекрасным акцентом», — говорится в сообщении.

Зарай было 82 года. Певица родилась 19 февраля 1938 года в Иерусалиме. Ее родители были родом из России и Польши. В 1960 году она переехала во Францию.

Зарай получила известность на Западе благодаря исполнению адаптации советской песни «Катюша» — Casatschok, а также песням «Sans chemise sans pantalon» и «Alors je chante».

Она также занималась ботаникой и фармацевтикой. В 2008 году певица пережила инсульт.