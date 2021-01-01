Суд признал депутата Галямину виновной по «дадинской» статье

Юлия Галямина (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Тверской суд Москвы выносит обвинительный приговор муниципальному депутату Тимирязевского района Юлии Галяминой, которой вменяются неоднократные нарушения на митингах (ст. 212.1 УК), передает корреспондент РБК.

Гособвинение ранее запросило для Галяминой реальный срок в три года лишения свободы. По версии прокуратуры, летом 2020 года она опубликовала в соцсетях призывы выйти на несогласованную акцию протеста против поправок в Конституцию. Поскольку ранее в течение года она несколько раз привлекалась к административной ответственности за нарушения на митингах (ст. 20.2 КоАП), СКР возбудил в отношении нее уголовное дело.

Галямина может стать третьей по счету осужденной по так называемой «дадинской» статье, которая появилась в УК в 2014 году. Ранее по ней получили реальные сроки активисты Ильдар Дадин и Константин Котов.