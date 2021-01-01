Глава МВД Франции сообщил о смерти убившего трех полицейских

Фото: Michael Bunel / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что мужчина, убивший трех жандармов, найден мертвым. Об этом он написал в Twitter.

«Сумасшедшего нашли мертвым. Я направляюсь на место», — сообщил министр. Дарманен не пояснил обстоятельства смерти нападавшего.

Нападение на полицейских произошло ночью 23 декабря в деревне недалеко от коммуны Сен-Жюст, в центральной части Франции. По данным местных СМИ, мужчина удерживал в доме жену, которая обвиняла его в домашнем насилии. Первыми на место прибыли два жандарма, одного из которых мужчина застрелил. Еще один жандарм был доставлен в больницу с ранением бедра.

Далее нападавший поджег свой дом, после чего застрелил еще двух полицейских.