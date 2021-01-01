Умер экс-глава Сибирского отделения РАН Николай Добрецов

Николай Добрецов (Фото: ras.ru)

Экс-председатель Сибирского отделения РАН и бывший вице-президент Российской академии наук Николай Добрецов скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщили в пресс-службе СО РАН.

«Президиум Сибирского отделения Российской академии наук <...> с глубоким прискорбием извещает о кончине 23 декабря 2020 года выдающегося российского ученого-геолога, академика РАН, доктора геолого-минералогических наук <...> Добрецова Николая Леонтьевича», — говорится в сообщении.

Причины смерти не называются. Похороны состоятся в Новосибирске 26 декабря. Прощание с академиком будет проходить в Доме ученых СО РАН.

Добрецов был специалистом в области геологии, минералогии, магматической и метаморфической петрологии, тектоники и глубинной геодинамики. В Институт геологии и геофизики Сибирского отделения Академии наук СССР он пришел работать в 60-е годы. В 1988 году академик возглавил институт, а в 1997 стал председателем Сибирского отделения и одновременно вице-президентом РАН. Он занимал этот пост до 2008 года.

Добрецов создал в Сибирском отделении школу по изучению глубинной геодинамики, которая исследует и моделирует процессы, которые происходят в глубинах Земли.