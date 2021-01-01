В Москве от COVID-19 за сутки вылечились более 5,2 тыс. человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В столице за последние сутки от коронавирусной инфекции выздоровели еще 5228 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Таким образом, число вылечившихся от COVID-19 жителей Москвы увеличилось до 582 772 человек.

Накануне оперативный штаб сообщал, что за сутки в Москве от коронавируса умерли 73 человека. Общее число скончавшихся в столице выросло до 10 613. С начала пандемии в Москве выявили более 750,9 тыс. заболевших.

Во вторник, 22 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. По его данным, на прошлой неделе заболеваемость инфекцией снижалась на 12%, однако на текущей уже замечен рост на 5%. В то же время, по словам Собянина, власти столицы не планируют вводить дополнительные ограничения, но и никакое ослабление ограничительных мер невозможно.