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Пандемия коронавируса ,  
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Врачи предупредили о возможном заражении COVID через новогодние подарки

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Новогодние подарки могут быть переносчиком коронавирусной инфекции. Об этом «РИА Новости» рассказала врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.

По ее словам, вирус может жить как на деньгах, так и на картонных поверхностях до 24 часов, а на пластиковых и металлических предметах — до трех дней. Дольше коронавирус живет на твердых поверхностях, включая пластик и нержавеющую сталь, отметила Ненастина. «Поэтому при выборе подарков в торговых центрах необходимо обязательно быть в масках и одноразовых перчатках», — посоветовала врач.

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Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов посоветовал после покупки подарков обработать их дезинфицирующим средством. Если же это фрукты или овощи, то достаточно их тщательно промыть под проточной водой, пояснил Жемчугов.

Накануне главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина рекомендовала не приглашать аниматоров на празднование Нового года из-за распространения COVID-19. По словам инфекциониста, сейчас появилось много объявлений, что на праздник придет Дед Мороз с антителами к коронавирусу. Сметанина предупредила, что аниматор за день может быть во многих квартирах и вирус может остаться на его одежде. «Таким образом он донесет вирусную инфекцию до вас и ваших родственников», — пояснила инфекционист.

коронавирус новогодние подарки COVID-19
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