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Пандемия коронавируса ,  
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В Забайкалье ввели новые ограничения по COVID-19 на новогодние праздники

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Власти Забайкальского края ввели дополнительные ограничения на новогодние праздники из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте правительства.

С 23 декабря по 15 января включительно в регионе запрещено проведение корпоративов, шоу-программ, а также приостановлена работа караоке-баров.

В правительстве пояснили, что запрет на массовые празднования касается также торговых объектов, турбаз, фитнес-центров и гостиниц. Однако кафе и рестораны под ограничения не попадают, они продолжат свою работу до 23:00.

В России за сутки коронавирус выявили почти у 29 тыс. человек
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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

С начала пандемии в Забайкальском крае коронавирусную инфекцию выявили у 25012 человек, 22797 из них выздоровели, 358 скончались, следует из данных оперативного штаба.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стадии роста заболеваемости коронавирусом находятся четыре российских региона: Крым, Владимирская и Астраханская области и Чукотка. Она также добавила, что в этих регионах «малые цифры и, конечно, нужно сделать на это скидку».

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