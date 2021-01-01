В Забайкалье ввели новые ограничения по COVID-19 на новогодние праздники

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Власти Забайкальского края ввели дополнительные ограничения на новогодние праздники из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте правительства.

С 23 декабря по 15 января включительно в регионе запрещено проведение корпоративов, шоу-программ, а также приостановлена работа караоке-баров.

В правительстве пояснили, что запрет на массовые празднования касается также торговых объектов, турбаз, фитнес-центров и гостиниц. Однако кафе и рестораны под ограничения не попадают, они продолжат свою работу до 23:00.

С начала пандемии в Забайкальском крае коронавирусную инфекцию выявили у 25012 человек, 22797 из них выздоровели, 358 скончались, следует из данных оперативного штаба.