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Отравление Навального ,  
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Зампостпреда России при ООН проводил немецкого коллегу словами Жванецкого

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский пожелал постпреду Германии Кристофу Хойсгену, покидающему Совбез 1 января, избавиться от зависимости критиковать Россию по любой теме и проводил его афоризмом писателя Михаила Жванецкого. Об этом сообщает ТАСС.

С начала 2021 года Германия перестает быть непостоянным членом Совеза ООН после двухлетнего членства. «Напоследок, дорогой Кристоф, хотел бы попрощаться с Вами афоризмом недавно покинувшего этот мир писателя Михаила Жванецкого: «Как жаль, что Вы наконец-то уходите», — сказал Полянский.

По словам Полянского, за время работы в Совете Безопасности у Хойсгена, «выработалась своеобразная зависимость — ни заседания без критики России», даже если тема мероприятия совершенно другая.

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Фото:Хамельянин Геннадий / ТАСС

Во время встречи, посвященной иранской ядерной сделке, Хойсген затронул тему инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным и посоветовал российской стороне прочитать статью в издании Der Spiegel об этом деле. Полянский в свою очередь заявил, что Германия так и не предоставила ответ на пять официальных запросов Генпрокуратуры России о правовой помощи, а потому говорить о том, что Берлин серьезно подходит к этому сюжету, «просто смешно».

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву в августе. Самолет экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали. Спустя два дня его перевезли на лечение в Германию, где было установлено, что оппозиционер был отравлен веществом из той же химической группы, что и яд «Новичок». В свою очередь российские врачи заявляли, что в организме Навального никаких ядов или следов их пребывания не было обнаружено.

В декабре The Insider, Bellingcat и CNN опубликовали расследование, в котором сообщалось, что к отравлению Навального причастны восемь сотрудников ФСБ. Президент России Владимир Путин назвал расследование «легализацией материалов американских спецслужб».

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Позже Навальный опубликовал видеоролик, в котором под видом помощника секретаря Совета безопасности и экс-директора ФСБ Николая Патрушева разговаривал с Константином Кудрявцевым, упомянутым в расследовании СМИ. Во время этого разговора Кудрявцев якобы признал, что участники операции «обработали» одежду политика так, чтобы «не было следов там, ничего такого». В ФСБ назвали запись данного разговора подделкой и провокацией.

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