Зампостпреда России при ООН проводил немецкого коллегу словами Жванецкого

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский пожелал постпреду Германии Кристофу Хойсгену, покидающему Совбез 1 января, избавиться от зависимости критиковать Россию по любой теме и проводил его афоризмом писателя Михаила Жванецкого. Об этом сообщает ТАСС.

С начала 2021 года Германия перестает быть непостоянным членом Совеза ООН после двухлетнего членства. «Напоследок, дорогой Кристоф, хотел бы попрощаться с Вами афоризмом недавно покинувшего этот мир писателя Михаила Жванецкого: «Как жаль, что Вы наконец-то уходите», — сказал Полянский.

По словам Полянского, за время работы в Совете Безопасности у Хойсгена, «выработалась своеобразная зависимость — ни заседания без критики России», даже если тема мероприятия совершенно другая.

Во время встречи, посвященной иранской ядерной сделке, Хойсген затронул тему инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным и посоветовал российской стороне прочитать статью в издании Der Spiegel об этом деле. Полянский в свою очередь заявил, что Германия так и не предоставила ответ на пять официальных запросов Генпрокуратуры России о правовой помощи, а потому говорить о том, что Берлин серьезно подходит к этому сюжету, «просто смешно».