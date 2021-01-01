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Умер режиссер Борис Бушмелев

Борис Бушмелёв
Борис Бушмелёв (Фото: herzenlib.ru)

Режиссер Борис Бушмелев умер на 84-м году жизни. Об этом говорится в заявлении Союза кинематографистов России.

О причинах смерти режиссера не сообщается. В Союзе выразили соболезнования родным и близким режиссера.

Борис Бушмелев родился 22 мая 1937 года в Москве. В 1960 году окончил географический факультет МГУ им. Ломоносова. В 1969 году окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК, мастерская Льва Кулешова и Александры Хохловой).

С 1968 года Бушмелев был режиссером-постановщиком творческого объединения «Экран» и киностудии «Мосфильм».

В списке работ, снятых Бушмелевым, значатся такие игровые фильмы, как «Колесо», «Цветик-семицветик» (снят совместно с режиссером Гарником Аразяном), «Страдания молодого Геркулесова», «Какая наглость, «Вечерний лабиринт», «Зудов, вы уволены!», «Арбатский мотив», «Наш американский Боря», а также фильмы-спектакли «Заноза» и «Сказки А.С. Пушкина».

Бушмелев был автором сценария мультипликационного фильма «Сон автолюбителя» и таких документальных фильмов, как «Шагал», «Малевич» и «Репин». Помимо прочего, он являлся автором многочисленных рисунков в гротесковом стиле. Среди них — зарисовки со съемочной площадки, портреты его учителей и коллег, шаржи. Также Бушмелев занимался созданием деревянных скульптур и был автором живописного цикла «Бесконечные игры».

С 2012 по 2018 год были организованы серии выставок Бушмелева под названием «Сто рисунков» и «Персонажи эпохи».

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