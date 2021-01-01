Умер французский актер Клод Брассер

Клод Брассер (Фото: Camping 3 / Zuma / Global Look Press)

Французский актер Клод Брассер умер в возрасте 84 лет, сообщает AFP со ссылкой на представителя актера.

Брассер умер в окружении своей семьи. Агентство отмечает, что его смерть не связана с COVID-19. Актера похоронят в Париже на кладбище Пер-Лашез рядом с отцом.

Брассер родился в 1936 году в семье актера Пьера Брассера и актрисы Одетт Жуае, его крестным отцом был знаменитый писатель Эрнест Хемингуэй. Он снялся примерно в 140 фильмах, среди которых: «Семь смертных грехов», «Барокко», «И слоны бывают неверны», «Бум» и «Бум-2».

Брассер дважды получал кинематографическую премию «Сезар». В 2008 году ему присвоили звание кавалера Ордена почетного легиона.

Помимо кинематографа Брассер занимался автоспортом. В 1983 году он победил на ралли-марафоне «Париж-Дакар» в классе автомобилей, будучи штурманом у автогонщика Жаки Икса.