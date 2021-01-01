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Бизнес ,  
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В «Роснано» после смены главы нашли нового куратора инвестиций

Илья Бахтурин
Илья Бахтурин (Фото: rusnano.com)

Заместителем председателя правления госкорпорации «Роснано» по инвестиционной деятельности стал Илья Бахтурин. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что ключевыми задачами Бахтурина на новом посту станут создание новой инвестиционной платформы на основе обновленной стратегии, а также реструктуризация исторического портфеля.

Бахтурин имеет опыт работы в крупных международных инвестиционных компаниях, таких как Goldman Sachs, JP Morgan, McKinsey & Co, Ernst & Young, Baring Vostok Capital Partners и Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). В РФПИ Бахтурин был членом правления в должности директора по специальным инвестиционным проектам и отвечал за запуск и развитие платформы «РФПИ-Технологии», созданной для инвестиций в области высоких технологий, включая сферу искусственного интеллекта.

С 2018 по 2020 год Бахтурин был членом наблюдательных советов группы «Московская биржа» и банка «Траст» (ПАО).

Чубайс о последнем дне на посту главы «Роснано». Видео
Политика

В начале декабря новым главой «Роснано» стал Сергей Куликов, который ранее занимал должность первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК). С 2008 года госкорпорацию возглавлял Анатолий Чубайс, когда эта структура еще называлась «Российская корпорация нанотехнологий». После преобразования госкорпорации в акционерное общество в 2011 году он занял пост председателя правления АО «Роснано», а затем возглавил созданную в 2013 году управляющую компанию.

Впоследствии президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Чубайса на должность спецпредставителя главы государства по связям с международными организациями.

Как объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, после вступления в новую должность Чубайс не будет являться государственным служащим и сотрудником администрации президента.

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