В «Коммерсанте» заявили об отсутствии окончательного решения по «Огоньку»

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Окончательное решение о том, будет ли выходить печатное издание журнала «Огонек», не принято. Об этом РБК сообщил глава издательского дома «Коммерсантъ» Владимир Желонкин.

Ранее на сайте «Коммерсанта» от имени редакции «Огонька» сообщалось, что вышедший 21 декабря номер журнала — последний печатный номер, «который выпустила редакция в ее нынешнем составе с 2009 года». При этом на следующей неделе онлайн выйдет еще один номер, но «что будет дальше с журналом, которому только что исполнился 121 год, — интрига». В сообщении также говорилось, что сотрудников журнала оповестили об увольнении «в связи с оптимизацией организационно-штатной структуры»

По словам Желонкина, уволены не все сотрудники редакции, а кадрового состава ИД хватит для того, чтобы продолжить выпуск «Огонька». «Возможен вариант, при котором с будущего года «Огонек» выйдет из состава ИД «Коммерсантъ» и его будет выпускать другой издатель», — предположил Желонкин.

Главный редактор журнала «Огонек» Сергей Агафонов рассказал РБК, что все сотрудники редакции журнала были уволены, за исключением троих: один ответственный за архив и двое, находящиеся в декретном отпуске, которые не могут быть уволены по закону. Сейчас редакция работает над последним январским выпуском журнала, будет ли он выходить в печатной версии после января 2021 года руководство ИД «Коммерсантъ» редакции «Огонька» не сообщило, добавил он.