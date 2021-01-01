СК начал проверку после появления видео с «изгнанием бесов» из ребенка

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Следственный комитет начал проверку по видеозаписи, на которой двое взрослых держат кричащего ребенка, пока экстрасенс закрывает ему рот руками и проводит манипуляции с дымом, говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по Подмосковью.

В сообщении СК такие действия характеризуются как насильственные. Люди на записи «игнорируют крики ребенка о помощи», утверждают следователи.

В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка Московской области сообщили РБК о том, что ознакомились с видеозаписью. «С видеозаписью ознакомились, направили информацию в правоохранительные органы», — заявили РБК в ведомстве

В женщине, проводящей обряд, пользователи сети узнали финалистку «Битвы Экстрасенсов» Ирину Игнатенко. После участия в проекте она продвигает свои услуги по проведению магических ритуалов и продаже соответствующей атрибутики. «Используются обыкновенные травы, заговоры, введение человека в особый вид сознания — гипнотический сон, которым и возможно излечить его от этой травмы», — рассказала РБК Ирина Игнатенко. Она отметила, что перед проведением ритуалов проводит анализ истории болезни пациента и в ряде случаев рекомендует обратиться в «определенные медицинские учреждения».

Ранее РБК писал о ребенке из Волгоградской области, которому после «изгнания бесов» потребовалась консультация психиатра. Десятилетнего мальчика из села Гусевка вместе с матерью доставили в Ольховскую районную больницу после появления в сети ролика, где его мажут чесноком и окропляют святой водой. Во время «обряда» кричащего ребенка крепко держит женщина.

По факту жестокого обращения с ребенком в семье полицейские организовали проверку